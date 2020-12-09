Aşı olmak zorunlu mu? Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nda ne dedi? İlk kimlere aşı yapılacak? Toplu taşımalarda aşı olmak zorunlu mudur?

Son dakika: Aşı olmak zorunlu mu? Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nda ne dedi? İlk kimlere aşı yapılacak? Toplu taşımalarda aşı olmak zorunlu mudur? Toplu taşımalarda aşı olmak zorunlu mudur? HES koduna aşılar girilecek mi?

Son dakika: Aşı olmak zorunlu mu? Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nda ne dedi? İlk kimlere aşı yapılacak? Toplu taşımalarda aşı olmak zorunlu mudur? Toplu taşımalarda aşı olmak zorunlu mudur? HES koduna aşılar girilecek mi?İşte detaylar haberimizde...

AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

Aşı olmak zorunlu değildir. Ancak ilerleyen zamanlarda toplumsal düzende aşı zorunluluğu olabilir. Toplu taşımalarda, uçağa binişlerde aşı olmak ilerleyen zamanlarda söz konusu olacak.

İLK KİMLERE AŞI YAPILACAK?

Aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanıyor.

1) İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak.

2) İkinci aşamada, toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

3) Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsayacak.

4) Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.