Aşı olmak zorunlu mu? Bakan Koca açıkladı

Dünya genelinde ülkeler hızlı bir şekilde vatandaşlarını aşılama çalışmalarını sürdürürken mevcut aşı çeşitliliğinden doğan bazı sorunlar meydana geldi. Dünya genelinde seyahat dolaşımında aşı yaptırma zorunluluğuna dair herkesin aklında birden fazla soru var. Peki, aşı olmak zorunlu mu? Bakan Koca açıkladı