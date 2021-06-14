Aşı olmak zorunlu mu? Bakan Koca açıkladı
Dünya genelinde ülkeler hızlı bir şekilde vatandaşlarını aşılama çalışmalarını sürdürürken mevcut aşı çeşitliliğinden doğan bazı sorunlar meydana geldi. Dünya genelinde seyahat dolaşımında aşı yaptırma zorunluluğuna dair herkesin aklında birden fazla soru var. Peki, aşı olmak zorunlu mu? Bakan Koca açıkladı
Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.