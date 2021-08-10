Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunlu mu?
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Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunlu mu?

Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunlu mu?
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Kurban bayramından sonra yükseliş gösteren koronavirüs, özellikle delta varyantının ülkemizde görülmeye başlanmasının ardından daha korkutucu bir hal almakta. Durum bu olunca aşı olmak ayrı bir önem kazanmakta. Kademeli normalleşmenin ve yasakların kalktığı bu dönemde vatandaşların bir bölümü aşı konusunda endişeli. Peki, Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunlu mu?

Koronavirüs ile en büyük mücadelesini aşılama konusunda veren Türkiye'de, vaka sayılarının yükseliş göstermesinin ardından tedbirlerin geri gelebileceği konuşulmakta. Özellikle okulların açılmasına kısa bir süre kala Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar merak konusu. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise aşıların zorunlu olup, olmadığı. Aşı olmak zorunlu mu? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

Fahrettin Koca'nın bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" şeklindeydi.

Bu bağlamda Türkiye genelinde çocukluk aşıları dahil hiç bir aşılamada zorunluluk bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığının resmi sayfasında yer alan yazıda ise " Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna cevaben;

"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur." şeklinde yer almaktadır.

Aşı olmak zorunlu mu? Aşı zorunlu mu?

AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

Ancak koronavirüse karşı tedbirler kapsamında koronavirüsün yayılmasına ve aşı olan insanları koruma amaçlı aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama uygulanması son dönemde gündemde.

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