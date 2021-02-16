Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?

Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Aşı orucu bozar mı gibi sorular Ramazan yaklaştıkça Müslümanlar tarafından daha da merak edilmektedir. İşte cevapları...

Üç aylara girmekle beraber Ramazan heyecanı tüm Müslüman alemini çevreledi. Ülkemizde birçok vatandaş Koronavirüs aşısı olmak için sırasını beklerken, yaşı ya da sırası gelmeyenler Ramazan'da aşı sırası geleceği için endişeli. Bunun için de internette sık sık Aşı olmak orucu bozar mı? İğne yaptırmak orucu bozar mı? Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? gibi sorular araştırılıyor. İşte, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın bu konu hakkındaki açıklamaları!

AŞI ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Yukarıda Diyanet İşleri Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda, aşı randevunuz geldiği zaman orucunuzu erteleyebilir ve daha sonra kazasını tutabilirsiniz. Eğer oruçlu iken aşı vurulursanız orucunuz bozulur ve kaza etmeniz gerekir.