Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
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Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Sağlık

Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Recep Civan Yüksel: "Hastamız entübe olmadan önce aşı olmadığı için çok pişmandı.

Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Recep Civan Yüksel: "Hastamız entübe olmadan önce aşı olmadığı için çok pişmandı. Bizimle konuşurken 'Keşke aşı olsaydım' dedi"

KAYSERİ - Kayseri'de aşı olmayan bir kişi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Recep Civan Yüksel, "Hastamız entübe olmadan önce aşı olmadığı için çok pişmandı. Bizimle konuşurken 'Keşke aşı olsaydım' dedi" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 52 yaşındaki adam, aşı yaptırmadı. Bir süre sonra korona virüse yakalanan talihsiz adam, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Sağlık çalışanları, durumu kritik vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Bizimle konuşurken 'Keşke aşı olsaydım' dedi"

Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Recep Civan Yüksel, tedavisi devam eden hastanın entübe edilmeden önce aşı vurulmadığı için çok pişman olduğunu dile getirdiğini söyleyerek, "52 yaşında bir hastamız var şu anda entübe olduğu için onunla konuşma imkanınız olmadı. Maalesef kendisi aşı olmamış. Asılsız sebepler ile aşı olmayan birçok hastamız olabiliyor ve sonuçlarda buna bağlı olarak çok kötü olabiliyor. O hastamızın da durumun çok ağır. O hastamız entübe olmadan önce aşı olmadığı için çok pişmandı. Bizimle konuşurken 'Keşke aşı olsaydım' dedi. Bunu çok üzgün bir şekilde söyledi. Ancak tüm çabalara rağmen entübe oldu. Şu anda da çok zor durumda ve hayat mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız biran önce aşısını olsun"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yüksel, 'Ben gencim', 'bana bir şey olmaz', 'ben sağlıklıyım' gibi düşüncelerin yanlış olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız bir an önce aşılarını olsunlar. Bizim kendi ünitemizde hastalarımızın ekseri çoğunluğu aşısız veya aşısını tamamlamamış hastalar. Yani 2. dozunun, 3. dozunun zamanı geldiği halde, tanımlandığı halde aşısını tamamlamamış hastalar, bizim ünitemizde yüzde 95'in üzerinde hasta ya aşısız ya da aşısını tamamlamamış hastalar. Aşılarımızı mutlaka tam olarak 2. ve 3. dozları da olmak üzere yaptırmamız gerekiyor. Bizde de, Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi yüzde 95 aşısız veya aşısını tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Bunun dışında çıkan çok nadir hastalarımız var" diye konuştu.

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Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor
Aşı olmadı, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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