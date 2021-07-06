Aşı olmadan seyahat edilir mi? Covid 19 aşı randevusu nasıl alınır? Aşı kaç yaşa düştü!

18 yaş altını doldurmuş kişiler aşı randevusu alabilecek. Aşıda Dünya aşı sıralaması! Aşı kaç yaşa düştü? Aşı olmadan seyahat edilir mi? Covid 19 aşı randevusu nasıl alınır?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler Covid geçirenler aşı oluyor mu? Aşı olmadan seyahat edilir mi? Covid 19 aşı randevusu nasıl alınır? Aşı kaç yaşa düştü!

AŞI OLMADAN SEYAHAT EDİLİR Mİ?

1 Temmuz itibari ile normalleşme süreci başladı ve sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Aşı olmayan kişiler HES kodları ister toplu taşma ister özel araçları le seyahat edebilirler.

AŞI KAÇ YAŞA DÜŞTÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirerek, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız." dedi.