Aşı olmadan seyahat edilir mi?

Aşı olmayanlardan çeşitli alanlarda PCR testi istenmesi seyahat konusunda da "Aşı olmadan seyahat edilir mi" sorusunu akıllara getirdi. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri haline gelen Aşı olmadan seyahat edilir mi konusunu inceliyoruz.

Koroanvirüsle mücadele devam ederken vatandaşlar aşı olunması yönünde teşvik ediliyor. Aşı olmayanlardan ise çeşitli alanlarda PCR testi istenecek. Peki, aşı olmadan seyahat edilir mi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AŞI OLMADAN SEYAHAT EDİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." dedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

YAŞANAN BİR ÖRNEK

Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ancak aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, "Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Eşim iki doz aşıyı olmuştu o uçağa bindi. Dün evlenmiştik bugün balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim" dedi.