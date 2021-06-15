Aşı olduktan sonra banyo yapılır mı? Aşı sonrası duş alınır mı?

Aşı olduktan sonra banyo yapılır mı sorusu uzmanlar tarafından ele alındı. Koronavirüs aşısı yaptırdıktan sonra aşı bölgesinin suya maruz kalıp kalmama durumunu merak eden vatandaşlar, uzmanların açıklamalarını merak ediyor. Peki, Aşı olduktan sonra banyo yapılır mı? Aşı sonrası duş alınır mı? Covid aşısı olduktan sonra ne yapılmalı?

Koronavirüs aşısı olan vatandaşlar, aşı sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri araştırıyor. En çok merak edilen sorular arasında ise aşı sonrası alkol alınır mı ve aşı sonrası banyo yapılır mı oldu. İşte her iki sorunun da net cevabı...

AŞI OLDUKTAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesi beklenmiyor.

COVİD AŞISINDAN SONRA DUŞ ALINABİLİR Mİ?

Covid aşısı hayatımıza ilk defa girdi ve çok bilinmedik olan bu aşı konusunda daha temkinli davranılıyor. Özellikle aşı öncesi ve sonrası yapılacaklar konusunda da dikkat devam ediyor. Covid aşısından sonra duş alınması konusunda ise uzmanlar bir sakınca olmadığını belirtiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da covid aşısından sonra duş alınması konusunda yaptığı açıklamada, "Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, "Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz" diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.