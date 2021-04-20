Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?
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Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de birinci ve ikinci doz uygulanan toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti.

Türkiye'de birinci ve ikinci doz uygulanan toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti. 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan'ın görüşlerine yer verildi.

Buna göre aşılama henüz 15 milyonken yapılan çalışmada, birinci ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişiler araştırıldı.

Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup kendisini yeterince koruyamadığı için COVID-19'a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor.

Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısı yaklaşık 2 bin 500. Bu kişilerin yoğun bakım ihtiyacı ise yok denecek kadar az. Aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyen Turan, "Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

(İHA)

Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?
Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?
Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?
Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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