Aşı olanlar Umre'ye gidebilir mi? Umre ziyaretinde tam aşı şartı var mı? Sinovac aşısı olanlar Umre'ye gidebilir mi?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Kovid-19'a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini açıkladı. İki doz aşılama şartında Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşıları listelenirken Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac kapsam dışı tutuldu. Peki, Aşı olanlar Umre'ye gidebilir mi? Umre ziyaretinde tam aşı şartı var mı? Sinovac aşısı olanlar Umre'ye gidebilir mi?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ından Müslüman yabancılar için 'Umre ziyareti' açıklaması geldi. Peki Umre açıldı mı? | Umre ziyaretlerinde tam aşı şartı var mı? | Sinovac aşısı olanlar umreye gidebilir mi? Aşı olanlar Umre'ye gidebilir mi? Umre ziyaretinde tam aşı şartı var mı? Sinovac aşısı olanlar Umre'ye gidebilir mi? Hangi aşıyı olanlar Umre'ye gidebilir? İşte detaylar haberimizde…

AŞI OLANLAR UMRE'YE GİDEBİLİR Mİ?

Suudi Arabistan yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini 9 Ağustos'ta kabul ediyor. Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hisham Saeed yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini ifade etti.

Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Kovid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.

SİNOVAC AŞISI AŞISI OLANLAR UMRE'YE GİDEBİLECEK Mİ?

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısı ise liste dışı tutuldu. Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkede ikamet eden vatandaşlar için umre sezonunun başladığını açıklamıştı.