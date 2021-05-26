Aşı olanlar ölüyor iddiası! Koronavirüs aşısı olanlar ölüyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşı olanlar ölüyor iddiası! Koronavirüs aşısı olanlar ölüyor mu?

Aşı olanlar ölüyor iddiası! Koronavirüs aşısı olanlar ölüyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Aşı olanlar ölüyor iddiası gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, coronavirüs geçirenlerde de aşı olanlarda da bir süre sonra bağışıklığın azaldığı ve her iki gruba da hatırlatma dozu adı verilen üçüncü doz aşılamaların yapılması gerektiği konusunda bilim dünyasının uzlaşmaya vardığını söyledi. İşte koronavirüs aşısı hakkında detaylar...

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan Çin aşısı olanlar için kritik bir açıklama geldi. Prof. Dr. Yavuz, bir süre sonra bağışıklığın azaldığına dikkat çekerek, "CoronaVac aşısı için de üçüncü doz muhtemelen 6 ay sonra gerekecek" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANLAR ÖLÜYOR İDDİASI

Dünya çapında COVID-19 aşısı dağıtımı devam ederken, tüm gözler aşılarını yapanların üzerinde.

Manşetlerin ötesini okumayan insanlar için endişe verici bir hikaye ortaya çıktı: "Koronavirüs Aşılamasından Sonra 15 Ölüm Gerçekleşti", "Koronavirüs Aşısından Sonra Bakım Evinde Ölümler Gerçekleşti", "Aşı Denemesinde Gönüllü, COVID-19 Aşısından Sonra Öldü."

DW İtalya, Avusturya, Güney Kore, Almanya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Belçika ve Peru'dan gelen raporları inceleyerek, çoğu durumda sağlık yetkililerinin aşılama ve ölümler arasında nedensel bağlantı bulamadıklarını tespit etti.

Bölgesel sağlık hizmetleri başkanı Luigi Genesioi: "Bir bağlantı olup olmadığını doğrulamakla birlikte, bu son derece ihtiyatlı bir harekettir. Bugüne kadar aşı uygulamasında kritik sorunlar olmamıştır."

Ocak ayında DW'ye verdiği röportajda PEI Başkanı Klaus Cichutek, şu anda Almanya'da kullanılmakta olan BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının yüksek derecede güvenlik ve koruma sağladığını söyledi.

Rus devlet medyası "Aşının ölümlerde herhangi bir rol oynadığına dair bir gösterge yok" deniyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Meral Akşener Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şevval Şahin Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşı olanlar ölüyor iddiası! Koronavirüs aşısı olanlar ölüyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 14:10:07. #1.16#

title