Aşı olanlar ölüyor iddiası! Koronavirüs aşısı olanlar ölüyor mu?

Aşı olanlar ölüyor iddiası gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, coronavirüs geçirenlerde de aşı olanlarda da bir süre sonra bağışıklığın azaldığı ve her iki gruba da hatırlatma dozu adı verilen üçüncü doz aşılamaların yapılması gerektiği konusunda bilim dünyasının uzlaşmaya vardığını söyledi. İşte koronavirüs aşısı hakkında detaylar...

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan Çin aşısı olanlar için kritik bir açıklama geldi. Prof. Dr. Yavuz, bir süre sonra bağışıklığın azaldığına dikkat çekerek, "CoronaVac aşısı için de üçüncü doz muhtemelen 6 ay sonra gerekecek" dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI OLANLAR ÖLÜYOR İDDİASI

Dünya çapında COVID-19 aşısı dağıtımı devam ederken, tüm gözler aşılarını yapanların üzerinde.

Manşetlerin ötesini okumayan insanlar için endişe verici bir hikaye ortaya çıktı: "Koronavirüs Aşılamasından Sonra 15 Ölüm Gerçekleşti", "Koronavirüs Aşısından Sonra Bakım Evinde Ölümler Gerçekleşti", "Aşı Denemesinde Gönüllü, COVID-19 Aşısından Sonra Öldü."

DW İtalya, Avusturya, Güney Kore, Almanya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Belçika ve Peru'dan gelen raporları inceleyerek, çoğu durumda sağlık yetkililerinin aşılama ve ölümler arasında nedensel bağlantı bulamadıklarını tespit etti.

Bölgesel sağlık hizmetleri başkanı Luigi Genesioi: "Bir bağlantı olup olmadığını doğrulamakla birlikte, bu son derece ihtiyatlı bir harekettir. Bugüne kadar aşı uygulamasında kritik sorunlar olmamıştır."

Ocak ayında DW'ye verdiği röportajda PEI Başkanı Klaus Cichutek, şu anda Almanya'da kullanılmakta olan BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının yüksek derecede güvenlik ve koruma sağladığını söyledi.

Rus devlet medyası "Aşının ölümlerde herhangi bir rol oynadığına dair bir gösterge yok" deniyor.