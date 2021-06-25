Aşı olanlar maskesiz gezebilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılanma oranlarına ilişkin verileri paylaştı. Koca, "En az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi. Paylaşım sonrası Aşı olanlar maskesiz gezebilir mi konusu araştırıldı.

14 Ocak'tan bu yana ülkemizde sürdürülen aşılama uygulaması, son hızıyla devam ediyor. Tüm meslek grupları aşılama programına dahil edilirken, bugün itibarıyla yaş sınırı ise 18'e kadar indirildi. Peki, aşı olanlar maskesiz gezebilir mi?

AŞI OLANLAR MASKESİZ GEZEBİLİR Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskelerin ne zaman kalkacağına ilişkin konuşup "En az yüzde 70 aşılamanın olduğu dönem, maskeden kurtulduğumuz dönem olur" demişti.