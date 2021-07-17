Aşı olana bıçak bileme ücretsiz

Aşı olana bıçak bileme ücretsiz Muhtar, aşı olandan bıçak bileme ücreti almıyor Amasya'da bir mahalle muhtarı Kovid-19 aşılama faaliyetlerine destek olmak için kampanya başlattı.

Aşı olana bıçak bileme ücretsiz

Muhtar, aşı olandan bıçak bileme ücreti almıyor

AMASYA - Amasya'da bir mahalle muhtarı Kovid-19 aşılama faaliyetlerine destek olmak için kampanya başlattı. Aşı yaptıran vatandaşlar muhtarlığın önündeki tezgahta bıçaklarını ücretsiz olarak biletebiliyor.

Aşılama oranının yüksek olduğu kentler arasında olan Amasya'da kampanyaya desteği artırmak için harekete geçen Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, muhtarlığın önüne bıçak bileme tezgahı koyup duyuru yaptı. Aylak, "Kurban Bayramı öncesi mahalle sakinlerimize ücretsiz bıçak bileme hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Covid-19 aşısı olan vatandaşlarımız da bıçaklarını getirip biletebilir" dedi.

Bıçaklarını bileten mahalle sakinleri Aylak'a teşekkür etti.

Mahallede Kurban Bayramı'nda kaçak kurbanlıkları yakalamak için atlı ve motorize kurban timi de yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik