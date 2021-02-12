Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
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Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik

12.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:39
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik

SAĞLIK Bakanlığı'nın idarecilere aşı olmaları yönündeki çağrısının ardından aşı olan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "İnsanlarımız aşıdan kaçmaya yönlendiriliyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın idarecilere aşı olmaları yönündeki çağrısının ardından aşı olan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "İnsanlarımız aşıdan kaçmaya yönlendiriliyor. Kesinlikle öyle bir durum yok. Ben aşı olduğumu bile hissetmedim. Aşı toplumumuz için bir gereklilik. Bir de salgın sürecinde gerçekliktir. Ben risk grubuna göre bakanlığın belirlediği periyot dahilinde tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın idarecilere, koronavirüs aşısı olmaları yönündeki çağrısının ardından, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan ile birlikte aşı oldu. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Bakanlığımızın koordinesinde ülkemiz genelinde yapılan aşı çalışmaları ilimiz düzeyinde de arkadaşlarımızın özveri ve gayreti ile üst düzey bir şekilde yürütülmektedir. Bugün de sağ olsun Sağlık Bakanımız yöneticilere aşı olurunu verdi. Bizler de emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız ile birlikte aşımızı olmak üzere hastaneye geldik. Sağlık çalışanı arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Aşıyı yaptığına dair hiçbir şey hissetmedim. İnşallah ilimiz genelinde bu süreçte aşılama çalışmalarımız devam edecek. Aşılamalar devam etse de vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konusuna riayet etmelerini istiyoruz. İnşallah güzel yarınlara beraber adım atacağız" dedi.

'AŞI TOPLUM İÇİN GEREKLİLİK, SALGIN SÜRECİ İÇİN DE GERÇEKLİKTİR'

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Vali Özkan, "Gerek sosyal medyada gerekse zaman zaman toplum içerisinde yanlış algılar oluşturulmaya çalışılarak, insanlarımız aşıdan kaçmaya yönlendiriliyor. Kesinlikle öyle bir durum yok. Ben aşı olduğumu bile hissetmedim. Aşı toplumumuz için bir gereklilik, bir de salgın sürecinde gerçekliktir. Ben risk grubuna göre Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği periyot dahilinde tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Okullarımızda çocuklar cıvıl cıvıl, sokaklarda insanlarımız neşeli bir şekilde dolaşacaksa sistem üzerinden onayı verilen vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik
Aşı olan Tunceli Valisi Özkan: Toplumumuz için bir gereklilik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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