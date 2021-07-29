Aşı Olan Gençlerden Hediye Kazananlar Belirlendi

Koronavirüs salgınının etkisini azaltmak, toplumsal bağışıklığın sağlanması ve salgın riskinin en aza indirilmesi amacıyla, Şanlıurfa Valiliğince gençleri aşı olmaya teşvik etmeye yönelik düzenlenen hediye kampanyasının ilk çekilişi yapıldı.

Koronavirüs salgınının etkisini azaltmak, toplumsal bağışıklığın sağlanması ve salgın riskinin en aza indirilmesi amacıyla, Şanlıurfa Valiliğince gençleri aşı olmaya teşvik etmeye yönelik düzenlenen hediye kampanyasının ilk çekilişi yapıldı.

Valilik konferans salonunda, Şanlıurfa 3'üncü Noteri huzurunda yapılan hediye çekilişine; Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile basın mensupları katıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in duyurusunu yaptığı kampanya kapsamında, 18-25 yaş aralığındaki 6 bin 424 genç arasındaki talihlileri belirlemek amacıyla yapılan çekilişle; Fehmi Pınar, İrem Çiftçi, Pınar Çelik, Mahmut Kaya ve Mehmet Akkuş adlı gençler bisiklet, Edanur Doş, Muhammed Emin Ulusoy, Emine Gül, Mazlum Uçar ve Betül Boz tablet bilgisayar, Muhammed Fahri Akdeniz ve Müslüm Yetkin eğitim dönemi boyunca aylık 500 TL burs, Berfin Karademir, Büşra Kaya, Mehmet Nuri Özdoğan ve İsa Kaplan ise Halfeti gezisi kazanan isimler olarak belirlendi.

Şanlıurfa'da aşılama oranı yüzde 50'nin üzerine çıkana kadar devam edecek hediye kampanyası çekilişleri, her hafta perşembe günleri noter huzurunda yapılacak. 18-25 yaş arası aşı olan gençlere 5 bisiklet ve 5 tablet bilgisayar, üniversitede eğitim gören 2 gence okul dönemini kapsayacak şekilde aylık 500 TL burs ile her ay 15 gence bir günlük turistik Halfeti gezisi ve tekne turu hediye edilecek.

Kaynak: Habermetre