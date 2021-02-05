Aşı olan 90 yaşındaki Gülendam nine: Kendimi çok iyi hissediyorum

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve geçen hafta Covid-19 aşısı yapılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanları için torununa teşekkür mektubu yazdıran Gülendam Macit (90), aşı sonrası kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve geçen hafta Covid-19 aşısı yapılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sağlık çalışanları için torununa teşekkür mektubu yazdıran Gülendam Macit (90), aşı sonrası kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Türkiye genelinde aşılama çalışmalarına devam edilirken, Van'ın Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Kent Mahallesi'nde oturan, 21 torun ve 10 çocuk sahibi Gülendam Macit de geçen hafta Covid-19 aşısı oldu. Kendilerine ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür eden Gülendam Macit, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık personeli için torunu Gamze Macit'e teşekkür mektubu yazdırdı. Macit, "Yaşım 90 ve evden çıkamıyorum. Eve kadar gelip bana aşı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Sağlıkçılarımız çok yoruluyor. Ben okuma yazma bilmem. Torunum Gamze aracılığıyla Sağlık Bakanı'mıza ve sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdım. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

'SAĞLIĞIM GAYET İYİ'Yapılan aşının ardından hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını belirten Gülendam Macit, "Geçtiğimiz hafta bana Covid-19 aşısı yapıldı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yoğun çalışımlarından dolayı Sağlık Bakanı'mız Fahrettin Koca ve bütün sağlık çalışanlarına torunum Gamze aracılığıyla teşekkür mektubu yazdırdım. Aşı sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Macit'in torunu Gamze ise babaannesinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz hafta babaanneme sağlık çalışanları tarafından Covid-19 aşısı yapıldı. Babaannemin aşı sonrası sağlığı gayet iyi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı