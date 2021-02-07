Aşı olan 75 yaş üzeri vatandaşlardan hastane yetkililerine teşekkür
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Aşı olan 75 yaş üzeri vatandaşlardan hastane yetkililerine teşekkür

07.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:24
Aşı olan 75 yaş üzeri vatandaşlardan hastane yetkililerine teşekkür

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programı kapsamında Güdül ilçesinde aşı yaptıran 75 yaş üzeri vatandaş hastane yetkililerine teşekkür etti.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programı kapsamında Güdül ilçesinde aşı yaptıran 75 yaş üzeri vatandaş hastane yetkililerine teşekkür etti.

Güdül'ün Boyalı Mahallesinde yaşayan 75 yaş üzeri 7 vatandaş muhtarlığın öncülüğünde belediyenin sağladığı araçla ilçe merkezine getirilerek aşı yaptırdı.

Mahalle muhtarı Bahriye Süver, kendilerine araç desteği sağlayan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile Güdül Devlet Hastanesi Başhekimi ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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