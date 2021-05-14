Aşı olacaklar, belediye başkanının makam aracıyla taşınıyor

BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makam aracını Covid-19 aşısı olmak isteyenlerin kullanımına sundu.

BALIKESİR'in Edremit İlçe Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makam aracını Covid-19 aşısı olmak isteyenlerin kullanımına sundu.

Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makam aracını, aşılanma konusunda mağduriyet yaşamaması için vatandaşlara tahsis etti. Bayram günleri de dahil olmak üzere makam aracının haftanın 7 günü aşı servisi olarak hizmette kullanılacak olması vatandaşların ilgisini çekti. Başkan Arslan, Edremit'te ikamet etmek şartıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin başvuran her vatandaşın aşı merkezlerine en güvenli şekilde götürüldüğünü söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek belediye olarak bizim en önemli görevlerimizden biri. Bu dönemde makam araçlarımız aşı servisi için çalışıyor. Başlattığımız hizmetten dolayı vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu hizmetin organizasyonunda canla, başla çalışan personellerimize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın kalbine dokunabildiğimiz için mutlu ve gururluyuz" dedi.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN