Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi
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Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi

Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahiline kadar ulaşan petrol sızıntısının Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu alana geçmemesi için kum dökülerek önlem alınıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahiline kadar ulaşan petrol sızıntısının Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu alana geçmemesi için kum dökülerek önlem alınıyor.

Samandağ sahiline kadar ulaşan petrol atıklarının, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu ağ ve olta ile balıkçılığının yapıldığı alana ulaşmaması için Samandağ Belediyesi ekipleri bölgeye kum döküyor.

Petrol atıklarının bölgeye ulaşmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da sahildeki petrol atıklarını temizliyor.

(Alican Gümüş/İHA)

Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi
Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi
Asi Nehrinin Akdeniz ile buluştuğu alanda petrol önlemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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