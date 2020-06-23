Asi Nehri tekne ile temizleniyor
Antakya'nın şehir merkezinden geçip Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, tekne ile temizleniyor.
23.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:58
Antakya'nın şehir merkezinden geçip Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, tekne ile temizleniyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, nehir içerisindeki çöp ve atıkları temizlemek için çalışma başlattı.
Belediyeye ait tekne ile nehir sularına inen temizlik ekipleri, nehirdeki çöpleri fileler yardımıyla toplayıp tekneye alıyor.
Nehirdeki temizlik çalışmaların aralıklarla süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA