Asi Nehri'ni "işgal" eden 1000 ton su sümbülü temizlendi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni 3 yıldan bu yana işgal eden yaklaşık 1000 ton su sümbülü temizlendi.

Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleriyle ilgili, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mücadelesi sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cengiz Eraslan, AA muhabirine, su sümbüllerinin Güney Afrika menşeli hızlı büyüyen işgalci bir bitki olduğunu söyledi.

Asi Nehri'nin 400 kilometre uzunluğunda olduğunu hatırlatan Eraslan, "Bu nehir yaklaşık 100 kilometre Hatay sınırlarından geçip Akdeniz'e dökülmektedir. Su sümbülleri işgalci bir tür olduğu için türediği yerde başka bir canlıya yaşam alanı tanımıyor. Ortamdaki oksijeni azaltarak balıklar ve diğer canlıların yaşamına müdahale ediyor." diye konuştu.

İşgalci olan türle 3 yıldır mücadele ettiklerini anlatan Eraslan, artışın sebebinin ise nehrin su debisinin düşmesi olduğunu aktardı.

Nehirde su azaldığı zaman bu bitkiler için ideal üreme alanları oluştuğunu dile getiren Eraslan, şöyle devam etti:

"Nehrin suyu normal seviyesine geldiğinde de bu sümbüller koparak şehrin içindeki bölüme kadar geliyor. Bizler de 3 yıldır kiraladığımız teknelerle bu sümbülleri temizlemeye çalışıyoruz. Alabildiğimizi alıyoruz, alamadığımız da Asi yoluyla Samandağ'dan denize dökülüyor. Buradan dalgalarla yeniden kıyıya gelen su sümbülü atıklarını da temizliyoruz. Son 3 yılda diğer atıklarla beraber 400 ton katı atık topladık. Yine 184 kilometrelik sahil hattında deniz ve kıyıdaki ekiplerimiz 700 tona yakın atık topladı. Su sümbülleri kütlesel olarak çok ağır bir bitki. Toplanan atıkların büyük bölümü su sümbülü kaynaklı."

Eraslan, topladıkları atıkların geri dönüşümüyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Su sümbülü atığının bazı ülkelerde hayvan yemi olarak kullanıldığını tespit ettiklerini aktaran Eraslan, "Bununla ilgili de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine besin değerlerinin öğrenilmesi amacıyla numune gönderdik. Önümüzdeki haftalarda sonuca varılacağını düşünüyoruz." dedi.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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