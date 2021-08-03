ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ
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ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri'nde su yüzeyinde yüzlerce ölü balık görüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri'nde su yüzeyinde yüzlerce ölü balık görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sudan ve balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğan ve Türkiye'ye uzanarak Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ndeki balıklar su yüzüne çıktı. Nehrin Antakya merkezinden geçen kısmında balık ölüleri görüldü. Tedirginlik duyan vatandaşlar, balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesini ve önlem alınmasını istedi. Nehre balık tutmaya gelen Mustafa Tecimen, Burada 5,10 çeşit balık var. Hakiki kefal, sazan, sarı benekli gibi çok çeşit balığımız var. Buna bir önlem alınsın? dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ
ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ
ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ
ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ
ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ
ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ
ASİ NEHRİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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