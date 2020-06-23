Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı?
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BBC

Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı?

İnsanlığın mücadele ettiği en ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek, bulaştığı 10 kişiden 3'ünü öldürecek, kalan yedisini de ömrünün sonuna kadar "damgalayacak" güce sahipti.

Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı?
23.06.2020 00:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:40

İnsanlığın mücadele ettiği en ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek, bulaştığı 10 kişiden 3'ünü öldürecek, kalan yedisini de ömrünün sonuna kadar "damgalayacak" güce sahipti.

Ta ki dünya çapında aşı seferberliği başlatılıp hastalığın kökü Mayıs 1980'de dünyadan kazınana dek.

Tıp tarihine altın harflerle geçen bu gelişme sayesinde, 1980'den bugüne 200 milyona yakın insan çiçek hastalığından ölmekten kurtuldu. Peki keşfi insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olacak kadar önemli olan aşı nedir?

Üç bölümlük aşı belgeselinin ilk bölümünde ilk çağlardaki salgın hastalıklardan Çiçek Nizamnamesine aşıların dünyada ve Türkiye'deki tarihsel yolculuğunu inceledik.

BBC
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