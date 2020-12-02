Aşı ne zaman gelecek? İlk kimler aşı olacak? Aşının yan etkileri var mı?
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Aşı ne zaman gelecek? İlk kimler aşı olacak? Aşının yan etkileri var mı?

02.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:52
Aşı ne zaman gelecek? İlk kimler aşı olacak? Aşının yan etkileri var mı?

Bugün Bilim Kurulu toplantısında öncelikli konu aşı olacak. Peki, Aşı ne zaman gelecek? İlk kimler aşı olacak? Aşının yan etkileri var mı?

Bugün toplanan Bilim Kurulu toplantısında aşı konusu gündemde olacak. Peki, Aşı ne zaman gelecek? İlk kimler aşı olacak? Aşının yan etkileri var mı?

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

"İn aktif dediğimiz daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon; ama muhtemelen 20 milyon temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon; ama bu sayıları artırmayı düşünüyoruz. Aralık ayında 20 milyon temin etmiş olacağız. En erken dönemde geciktirmeden yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Özellikle bu dönemde en erken dönümde Aralık-Ocak ayı hedefi ile daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Geciktirmeden erken dönemde yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

AŞI İLK KİMLERE UYGULANACAK?

Toplantıda, Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak. Fahrettin Koca, ''Zannediyorum 11 Aralık'tan sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere Bilim Kurulumuz stratejiyi hazırlıyor, bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılacağıyla ilgili bir çalışmayı zannediyorum 1 hafta 10 gün içeresinde tamamlamış olur. O durumda açık bir şekilde nasıl yapacağımızı paylaşmış oluruz. Öncelikle sağlık çalışanları; ama devamında kimlere yapılması gerektiği ile ilgili şu an Aşı Bilim Kurulumuz çalışıyor üzerinde. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda zaten vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Sağlık çalışanlarımız, tabii ki riskli kişiler öncelikli olacak, belki hizmet sektöründen belki bir şekilde daha çok vatandaşımızla temas içerisinde kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulu'nun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır'' diye konuştu.

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