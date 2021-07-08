'AŞI KISIRLIK YAPIYOR' İNANIŞINA KARŞI SİİRT'TE İKNA TİMLERİ SAHAYA İNDİ
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'AŞI KISIRLIK YAPIYOR' İNANIŞINA KARŞI SİİRT'TE İKNA TİMLERİ SAHAYA İNDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de aşılamanın en düşük olduğu ile olan Siirt'te, sağlık çalışanları 'Aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi.

TÜRKİYE'de aşılamanın en düşük olduğu ile olan Siirt'te, sağlık çalışanları 'Aşı kısırlık yapıyor' algısını değiştirmek için sahaya indi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erol Ömür, Vatandaşlarımızın aşının kısırlık yaptığı, gebelerde düşük olduğu gibi inanışları var. Bunlar kesinlikle safsata. İkna timleri kurduk, doktor ve sağlık çalışanlarımız kurduğumuz stant yerlerinde vatandaşlarımızı ikna ediyorlar dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs aşı programının en düşük olduğu il Siirt. Ülke genelinde 55 milyon doz üzerinde aşı uygulanırken, Siirt'te ise 81 bin 500 dolayında.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Erol Ömür, bölgede 'Aşı kısırlık yapıyor' algısının olduğunu söyledi. Bu algıyı değiştirmek için sahaya indiklerini aktaran Dr. Ömür, koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinerek, 1,5 yıldır pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Elimizdeki en iyi silah aşıdır. Ülkemizde aşılama oranına baktığımızda en yüksek 10 ilin batı illeri olduğunu, en düşük 10 ilin ise Güneydoğu illerinin olduğunu görmekteyiz. Bu biraz eğitim ve kültürel sosyal yapı ile ilgili bir şeydir. Bizler de sahaya inip vatandaşımızı bilgilendirmek için çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın hastanelere gelme oranının az olduğunu görünce şehir merkezinde çeşitli bölgelerinde aşı stantları kurduk. Burada vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Ayrıca mobil ekiplerimizde köylere, evlere, iş yerlerine gitmeye başladı. Vatandaşlarımız özellikle ilkel inanışlara inanmaktadır. Kısırlık yaptığı, gebelerde düşük olduğu gibi ilkel inanışlar var. Bunlar kesinlikle safsata. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle inanmamaları gerekiyor. Bizler ikna timleri kurduk, doktor ve sağlık çalışanlarımız sağ olsun kurduğumuz stant yerlerinde vatandaşlarımızı ikna ediyorlar. Vatandaşlarımıza anlatıldığı takdirde ikna olarak aşı oluyorlar dedi.

'AŞI KISIRLIK YAPIYOR' İNANIŞINA KARŞI SİİRT'TE İKNA TİMLERİ SAHAYA İNDİ
'AŞI KISIRLIK YAPIYOR' İNANIŞINA KARŞI SİİRT'TE İKNA TİMLERİ SAHAYA İNDİ
'AŞI KISIRLIK YAPIYOR' İNANIŞINA KARŞI SİİRT'TE İKNA TİMLERİ SAHAYA İNDİ
'AŞI KISIRLIK YAPIYOR' İNANIŞINA KARŞI SİİRT'TE İKNA TİMLERİ SAHAYA İNDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Aşı kısırlık yapıyor' inanışına karşı Siirt'te ikna timleri sahaya indi
'Aşı kısırlık yapıyor' inanışına karşı Siirt'te ikna timleri sahaya indi
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'AŞI KISIRLIK YAPIYOR' İNANIŞINA KARŞI SİİRT'TE İKNA TİMLERİ SAHAYA İNDİ - Haberler
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