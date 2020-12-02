Aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?
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Aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

02.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:42
Aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

Tüm dünyayı saran koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları kapsamlı bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları ve bilim adamları ellerinden geldiğince aşı ile ilgili gelişmeler kaydetmeye çalışıyor. Bu konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak? İşte detaylar haberimizde...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi. Koca, Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını kaydetti.

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Yerli aşı çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Koca, "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.

Aşı ile birlikte konomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak. Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara vurulacak.

AŞI YAPMAK ZORUNLU MU, KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

Aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti.

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti.

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

Aşı kimlere zorunlu olacak? Aşı yapmak zorunlu mu olacak? Aşı ne zaman gelecek? Aşı ücretli mi ücretsiz mi olacak?

KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI, VARSA NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın neresinde olursa olsun aşı çalışmalarıyla ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Başarı oranları yüksek olanlarla sözleşmeler imzalıyoruz" dedi. Ayrıca aşının Türkiye'de ücretsiz olacağını da belirtti.

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

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