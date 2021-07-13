Aşı kartı sorgulama! Covid aşı randevusu! Aşı sırası kimde?

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe aşı müjdesi geldi. Covid aşı! Aşı randevusu! Aşı sayısı! Aşı kartı sorgulama! Covid aşı randevusu! Aşı sırası kimde?

Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu açılacağını bildirdi. Aşı kartı sorgulama! Covid aşı randevusu! Aşı sırası kimde?

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasından aşı kartı alma;

Hayat Eve Sığar uygulamasında "COVID-19 Aşı Bilgilerim" menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.

E-Nabız'dan aşı kartı alma;

E-Nabız'a giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

E-NABIZ ÜZERİNDEN AŞI KARTI ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

AŞI SIRASI KİMDE?

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun." ifadelerini kullandı. Aşı sıralamasında 18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı randevusu alabileceği bilgisi verildi.