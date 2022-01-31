AKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kentte Covid-19 aşılama oranının yüzde 73,5 olduğunu hatırlatarak, "Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyorum ve bu derece net konuşuyorum" dedi.

Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip Aksaray'da, 1-7 Ocak haftasındaki koronavirüs haritasına göre vaka sayısı, 100 bin kişide 99,52 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 8-14 Ocak'taki haritada ise 100 bin kişide 193,61 oldu. Kentte aşılama oranı da yüzde 73,3'ten 73,5'e yükseldi fakat Aksaray, yine de İç Anadolu'nun en az aşılama oranına sahip kenti oldu.

Aşı yaptırmamanın vebal olduğunun altını çizen Dr. Atakan, "Bu kadar çaba sarf etmemize rağmen yüzde 0,2 gibi çok komik bir artış olmuş. Bu çok üzücü bir durum. Tüm enerjimizi buraya veriyoruz; nasıl bu aşı oranını artırırız, diye. Gönüllü arkadaşlara gece gündüz bunun için uğraşıyoruz. Covid-19 aşılarını, devletimiz karşılıyor. Artık aşı karşıtlığını 'cinayete teşebbüs' olarak görüyorum ve bu derece net konuşuyorum. Bu ölen insanların vebalini kimse taşıyamaz" diye konuştu.

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