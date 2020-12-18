Aşı karşıtlığı çözülüyor

Tüm dünyanın korona virüs salgınına karşı 'tek çare' gördüğü aşı çalışmaları, Türk kamuoyunda da karşılık buldu. Areda Survey'in Kasım ayı Sosyometre araştırmasına göre "Covid-19 ile ilgili hiçbir aşıya güvenmem" diyenlerin oranı Ekim ayında yapılan araştırmaya göre düşüşe geçti. 2 ay önce kendini 'aşıya güvenmeyen' olarak tanımlayan vatandaşların oranı yüzde 35.9 iken, son araştırmada bu oran yüzde 26.1'lere kadar geriledi.

Çin'in Wuhan eyaletinde oraya çıkan Covid-19 salgını, dünya genelinde can almaya devam ediyor. Virüsün zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için başlatılan aşı çalışmaları ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle takip ediliyor. Araştırma Şirketi Areda Survey'in Türk toplumundaki aşı algısına yönelik gerçekleştirdiği 2 araştırma, toplumsal dinamiklerin ne yöne evrildiğini gözler önüne serdi. Ekim ayında da benzer bir araştırma yapan şirketin ortaya koyduğu sonuçlar, aradan geçen 2 aylık süreçte vatandaşların aşıyla ilgili algısının nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Araştırma şirketi Areda Survey'in toplumsal olaylara ışık tuttuğu Sosyometre araştırması 3-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirilen araştırmaya 2.360 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2'si kadınlardan oluşurken, eğitim durumunu lisans olarak belirtilen katılımcıların oranı yüzde 18,7 oldu.

Aşılara güven arttı

İlk olarak Ekim ayında gerçekleşen aşı algısı araştırmasında yüzde 37.3 ile 'testleri geçmiş tüm aşıları güvenli bulurum' yanıtı veren vatandaşlar son araştırmada bu oranı yüzde 41.7'ye yükseltti. Aynı soruya verilen 'yalnızca Türkiye'nin üreteceği aşıya güvenirim' cevabı verenlerin oranı da bir önceki araştırmaya göre yüzde 5.4 artarak 32.2 oldu. "Covid-19 ile ilgili hiçbir aşıya güvenmem" diyenlerin oranı da bir önceki araştırmaya göre düşüşe geçti. Ekim ayında 'hiçbir aşıya güvenmem' diyenlerin oranı yüzde 35.9 iken, son araştırmada bu oran yüzde 26.1'lere kadar geriledi.

Yaşlılar daha istekli

18-24 yaş grubu katılımcıların yüzde 35.9'u 'testleri geçmiş tüm aşıları güvenli bulurum' derken, gençlerin yüzde 16.8'i ise tercihini yalnızca Türkiye'nin ürettiği aşılardan yana kullanmak istiyor. Gençlerin yüzde 47.3'ü Covid-19 ile ilgili hiçbir aşıya güvenmediğini ifade ederken, 65 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 70.4'ü testleri geçen tüm aşıları güvenli bulduğunu ifade ederek gençlere adeta meydan okudu. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 14.9'u Covid-19 ile ilgili hiçbir aşıya güvenmeyeceğini belirtti.

Parti tercihleri güveni etkiliyor

Öte yandan Sosyometre araştırması vatandaşların seçim tercihlerine göre aşıya duyulan güvenin şekillendiğini de ortaya koydu. Bugün seçim olsa oyunu AK Parti'den yana kullanacak vatandaşların yüzde 53.4'ü 'yalnızca Türkiye'nin üreteceği aşıya güvenirim' derken, seçimde oy tercihini HDP'den yana kullanacakların yüzde 3.7'si Türkiye'de üretilen aşılara güveneceğini beyan etti. İlgili soruya verilen yanıtlara göre, CHP seçmenlerinin yüzde 14.5'i ve İYİ Parti seçmeninin 14.2'si Türk aşısına güveneceğini belirtti.

Yaşlılar daha umutlu

"Covid-19 aşılarının piyasaya sürülmesi durumunda salgının biteceğine inanıyor musunuz" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 58,4'ü hayır derken, yüzde 41,6'sı ise evet yanıtı verdi. Araştırmaya katılan 18-24 yaş grubu vatandaşların yüzde 67.2'i salgın bitmeyecek derken, 65 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 50.9'u salgının biteceğine inanıyor. Araştırmaya göre, yaşlılar salgının biteceğinden gençlere göre daha ümitli görünüyor.

Türkiye ile Almanya çıkmazı

"Hangi ülkenin aşısına daha çok güveniyorsunuz" şeklinde yer alan soruya, vatandaşların yüzde 52.3'ü Türkiye yanıtı verirken, bu sıralamayı yüzde 30.6 ile Almanya takip ediyor. Çin'in aşısına güven oranının yüzde 5.9 olarak şekillendiği araştırmaya göre, seçim olsa bugün oyunu CHP'den yana kullanacağını açıklayan katılımcıların yüzde 17.2'si Türkiye'nin aşısına güveneceğini aktarıyor. CHP seçmeninin yüzde 57.1 ile en çok Almanya tarafından üretilen aşıya güven duyması dikkat çekiyor. Öte yandan aynı araştırmaya göre, bugün seçim olsa oyunu HDP'den yana kullanan katılımcıların Türkiye'nin aşısına duyduğu güvenin oranı yüzde 11,2 olurken, Almanya'da üretilen aşıya duyulan güven oranı ise yüzde 60.6 oldu.

Vatandaşlar dağılımdan memnun

Katılımcılara yöneltilen "Türkiye'de Covid-19 aşısının ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlara uygulanmasını doğru buluyor musunuz" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 84.2 oldu. Aynı soruya hayır diyenlerin oranı ise yüzde 15.8. İlgili soruya 65 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 84.9'u evet dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı