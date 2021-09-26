Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık - Haberler
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Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık

Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, aşı karşıtları, başta Kanal D muhabiri ve kameramanı olmak üzere bütün basın mensuplarına, "Dışarı" sloganıyla saygısızlık yaptı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, aşı karşıtları, başta Kanal D muhabiri ve kameramanı olmak üzere bütün basın mensuplarına, "Dışarı" sloganıyla saygısızlık yaptı.

Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark'ta, "Büyük Uyanış Başkent" başlığıyla miting düzenledi. HES kodu, maske ve mesafe kuralları ile girilen mitingde aşı karşıtlarından oluşan grup, Kanal D'nin kameramanını ve muhabirini görünce, "Kanal D dışarı" diye slogan atmaya başladı. Minibüsün üzerinde bulunan konuşmacının anonsu ile galeyana gelen aşı karşıtı grup bütün basın mensuplarına, "Dışarı" sloganı atarak saygısızlıkta bulundu. Kalabalığa karşı saygısını bozmayan Kanal D muhabiri Oğuz Şahin ve kameraman Bayram Şahin miting alanında uzaklaşırken, aşı karşıtları alanda gördüğü bütün kameramanlara, "Dışarı" sloganları atmaya devam etti. - ANKARA

Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık

Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık

Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık

Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık

Aşı karşıtlarının mitinginde basın mensuplarına saygısızlık

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