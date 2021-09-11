AŞI KARŞITLARINDAN MALTEPE'DE MİTİNG - 1

KORONAVİRÜSE karşı aşılamaya tepki gösterenler, Maltepe Etkinlik Alanını'nda toplandı. Mitinge katılmak için gelenlere, polis tarafından giriş noktalarında maske kontrolü yapıldı, maskesiz olanlar maske takması konusunda uyarılarak maske dağıtıldı. Ancak çoğu katılımcının miting alanına girdikten sonra maskelerini çıkardığı görüldü. Hakaret veya siyasi söylem içeren pankartların alınmasına izin verilmedi. Katılımcılara HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmadı. Polis, araçlarıyla zaman zaman miting alanının etrafında dolaşarak 'salgının devam ettiği ve maske mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği" konusunda uyarı anonsları yaptı. Maltepe Miting Alanı'ndaki mitinge saat 14.00'den itibaren katılımcılar alınmaya başlandı.

'KOVİD ŞEHİTLERİ İÇİN" DUA OKUDULAR

Mitingde Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, Sema Maraşlı, Cemil Can, şarkıcı Bora Gencer, Zafer Ege, Erkan Trükten ve Dr. Bilgehan Bilge konuşmacı olarak yer aldı. İstiklal Marşı ve ardından 'Kovid şehitleri için" dua okunarak miting konuşmalarına başlandı. Abdurrahman Dilipak, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek 'Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Kovid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüs var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV 2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar" dedi.

Dilipak, "Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi, tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız" diy ekonuştu.