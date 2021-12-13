Aşı Karşıtlarından İstanbul'da Protesto
Covid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto eden yaklaşık 300 kişi İstanbul, Beyoğlu'nda eylem düzenledi.
BEYOĞLU, İSTANBUL (DailyMotion.com) - Covid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto eden yaklaşık 300 kişi İstanbul, Beyoğlu'nda eylem düzenledi.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet