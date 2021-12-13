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Aşı Karşıtlarından İstanbul'da Protesto

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Covid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto eden yaklaşık 300 kişi İstanbul, Beyoğlu'nda eylem düzenledi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DailyMotion.com) - Covid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto eden yaklaşık 300 kişi İstanbul, Beyoğlu'nda eylem düzenledi.

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