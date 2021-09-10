Aşı karşıtları mitingi ne zaman nerede yapılacak?
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Aşı karşıtları mitingi ne zaman nerede yapılacak?

Aşı karşıtları mitingi ne zaman nerede yapılacak?
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Anadolu Birliği Partisi, 'Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağırısıyla Maltepe Kaymakamlığı'na başvuruda bulundu. Ancak kaymakamlık çarşamba günü yayınladığı kararla izin vermemişti. İstanbul Valiliği'nden bugün gelen açıklamayla salgın tedbirlerine riayet edilmesi kaydıyla gösteriye izin verildi. Peki, Aşı karşıtları mitingi ne zaman nerede yapılacak?

Aşı karşıtları, "Özgürlüğün İçin Plandemi'ye Dur De" çağrısıyla İstanbul Maltepe'de miting yapmaya hazırlanıyor. Anadolu Birliği Partisi, Maltepe Kaymakamlığı'nın ret kararının ardından miting için bu kez İstanbul Valiliği'ne başvurdu ve gerekli izni buradan aldı. Bugün gün boyu aşı karşıtı mitinge izin verilip verilmediği tartışılırken İstanbul Valiliği izin verildiğine dair duyuruyu paylaştı. Peki, Aşı karşıtları mitingi ne zaman nerede yapılacak? İşte, detaylar… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AŞI KARŞITLARI MİTİNGİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuru valilikçe kabul edildi.

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