İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı

İngiltere'de aşı karşıtları, ITV ve TRT World gibi birçok medya kuruluşuna ev sahipliği yapan binaya baskın düzenledi.

İngiltere'de aşı karşıtları, ITV ve TRT World gibi birçok medya kuruluşuna ev sahipliği yapan binaya baskın düzenledi.

Başkent Londra'da Grays Inn yolunda yer alan Independent Television News (ITN) binasına giren aşı karşıtı çok sayıda göstericiyi polis kısa süre sonra binadan çıkardı.

Binanın dışında bekleyen çok sayıda aşı karşıtı da baskın sırasında içerideki göstericilere destek verdi.

Aşı karşıtı protestocular, "Çocuklarımız için geliyorlar" diye bağırdı ve polis memurlarına maskelerini çıkarmaları çağrısında bulundu.

Londra Metropolitan Polisi de yaptığı açıklamada, binanın güvenlik personeliyle temasa geçildiğini ve binaya yasa dışı yollardan girenlerin uzaklaştırıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci