İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı

Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de aşı karşıtları, ITV ve TRT World gibi birçok medya kuruluşuna ev sahipliği yapan binaya baskın düzenledi.

İngiltere'de aşı karşıtları, ITV ve TRT World gibi birçok medya kuruluşuna ev sahipliği yapan binaya baskın düzenledi.

Başkent Londra'da Grays Inn yolunda yer alan Independent Television News (ITN) binasına giren aşı karşıtı çok sayıda göstericiyi polis kısa süre sonra binadan çıkardı.

Binanın dışında bekleyen çok sayıda aşı karşıtı da baskın sırasında içerideki göstericilere destek verdi.

Aşı karşıtı protestocular, "Çocuklarımız için geliyorlar" diye bağırdı ve polis memurlarına maskelerini çıkarmaları çağrısında bulundu.

Londra Metropolitan Polisi de yaptığı açıklamada, binanın güvenlik personeliyle temasa geçildiğini ve binaya yasa dışı yollardan girenlerin uzaklaştırıldığını belirtti.

İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı
İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı
İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı
İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

İngiliz basınından Türkiye'ye 'Afgan mülteci kampı' özrü
İngiliz basınından Türkiye'ye "Afgan mülteci kampı" özrü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Adem Murat Yücel Zeynep Gül Yılmaz
Magazin İrem Derici Kaan Yıldırım Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Erol Bulut Lionel Messi Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İngiltere'de aşı karşıtları medya kuruluşlarının bulunduğu binayı basmaya çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 17:44:03. #1.15#

title