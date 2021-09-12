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Aşı karşıtları bir kez daha sokaklarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü.

Fransa'da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü. Başkent Paris'in 3 farklı noktasında düzenlenen gösteriler, sert polis denetimi altında gerçekleştirildi. Pierre Laroque Meydanı'nda toplanan göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı dayatılması başta olmak üzere hükümetin aşı politikalarını protesto etti. Gösteriye hasta bakıcılar, itfaiyeciler ve öğrencilerin yanı sıra Sarı Yelekliler de küçük gruplar halinde katıldı.

Sağlık kartı yasası 9 Ağustos'ta yürürlüğe girdi

Fransa'da Covid-19 sağlık kartı yasası 9 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Ülke genelinde, 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale gelen Covid-19 sağlık kartı, 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

Aşı karşıtları bir kez daha sokaklarda

Aşı karşıtları bir kez daha sokaklarda

Aşı karşıtları bir kez daha sokaklarda

Aşı karşıtları bir kez daha sokaklarda
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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