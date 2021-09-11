AŞI KARŞITI MİTİNGE KATILANLARDAN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

"Aşı karşıtı olarak geldik. Ama aşı karşıtı değiliz. Aynı zamanda iki aşımı oldum."

"Her zaman gripten insan ölüyordu. Danimarka koronavürüsü salgın hastalıklardan çıkardı."

"Sadece ilk dozu yaptırdım. Bunlar kronik hastalıkları tetiklemek için yaptırılan aşılar. Koronavirüsün bu kadar öldürücü olduğuna inanmıyorum. "

"İnsanlar neden koronavirüsten ölüyor diyorsunuz, dünya ölümsüz mü?"

Özlem YURTÇU KARABULUT, Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul, İstanbul'da düzenlenen aşı karşıtı mitinge katılanlar, miting alanına girişte maske kontrolünden geçirilse de alana girer girmez maskelerini çıkardı. Katılımcıların büyük çoğunluğu hem aşı, hem maske hem de PCR testlerine karşı olduklarını belirtirken, bir kişi alana girişte aşı karşıtlarına tepki gösterdiği için tartaklandı. Kimi katılımcılar miting alanına girişte insanların maskelerin çıkarılması yönünde çağrılar yaparken, içeriye giren herkese, hijyen kuralları hiçe sayılarak aynı kutulardan lokum dağıtıldı. Ataköy'den mitinge gelen Melek Yokeş (65) "Bu aşıların ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu alana aşı karşıtı olarak geldik. Ama aşı karşıtı değiliz. Böyle bilinmesini istemiyoruz. Aynı zamanda iki aşımı oldum. Ancak aşı olduğumda bu kadar bilinçli değildim." diye konuştu.

Aşı karşıtlarının İstanbul'da düzenlediği miting, pandemi kurallarının da çiğnendiği görüntülere sahne oldu. Maltepe Etkinlik Alanınında düzenlenen mitingteki katılımcılardan bazıları, içeriye girişte maske zorunluluğu olmasına rağmen miting alanında maskelerini çıkardı, mesafe kurallarına da dikkat etmedi. Miting alanına girişte herkese aynı kutulardan lokum dağıtıldı. Saat 15.00 sıralarında başlayan etkinliğe katılanlar, 18.30'a doğru dağıldı. Miting alanına girişte zaman zaman ufak arbedeler yaşandı. Bir kişi aşı karşıtlarına tepki gösterdi ve tartaklanarak dışarı atılmaya çalışıldı. Katılımcılara içeriye girişte HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmaması da dikkat çekti.

"GRİP OLUNCA ON TANE PENİSİLİN OLUYORUM AMA AŞIYA GÜVENMİYORUM"

"ASTIM İLAÇLARI KULLANIYORUM AMA İKİNCİ DOZ AŞIMI OLMAYACAĞIM"

"BY-PASS AMELİYATI OLDUM YAŞAMAM VEYA ÖLMEM DOKTORUN ELİNDE DEĞİL"

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri