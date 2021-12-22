Aşı karşıtı ABD'li Temsilciler Meclisi üyesi 3 aşı şirketinde hisse sahibi olmakla eleştiriliyor

Kovid-19 aşısına karşıtlığıyla bilinen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, aşı üreten şirketlerde hisse sahibi olmakla eleştiriliyor.

Independent gazetesinin haberine göre, Green'in hisseleri, Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Strahan'ın, takipçilerinden Greene'in kaç tane aşı şirketinde hissesi olduğunu tahmin etmelerini isteyen bir Twitter anketi düzenlemesinin ardından tartışma konusu haline geldi.

Greene'in üç şirketin her birinden 201 ile 1000 dolar arasında para kazandığı bildirildi.

Greene bu yaz resmi olarak AstraZeneca, Pfizer ve Johnson & Johnson hisselerinden elde ettiği geliri açıklamıştı ve bu firmalardan son ikisi, ABD genelinde kullanıma sunulan üç ana aşıdan ikisini üretiyor.

Hafta sonu aşırı sağcı gençlik örgütü Turning Point USA tarafından düzenlenen "Americafest" konferansına katılan Greene, kalabalığa hala aşı olmayı reddettiğini söyledi.

Turning Point USA'nın Twitter hesabından, Americafest izleyicilerinin maskesiz katılımı üzerine, "Tekrar hoş geldin Amerika!" paylaşımı yapıldı.

Twitter, ağustosta, aşıların işe yaramadığını ve ABD Gıda ve İlaç Dairesinden onay almamaları gerektiğini yazan Greene'in hesabını bir haftalığına askıya aldığını duyurmuştu.

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AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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