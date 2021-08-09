Aşı kararsızlığı: "Covid-19 salgınını sonlandırabilmek için en etkili yöntem aşılanma"
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BBC

Aşı kararsızlığı: "Covid-19 salgınını sonlandırabilmek için en etkili yöntem aşılanma"

Aşı kararsızlığı: 'Covid-19 salgınını sonlandırabilmek için en etkili yöntem aşılanma'
BBC - Haberler | Sağlık

Türkiye'de aşı sırası geldiği halde aşı olmayan kişi sayısı yaklaşık 23 milyon. Aşı konusundaki çekinceler de aşılanma oranının istenen seviyeye ulaşmasını engelliyor.

Türkiye'de, koronavirüse karşı aşılama aylar önce başladı.

Bugüne kadar ülke genelinde 70 milyon dozdan fazla koronavirüs aşısı yapıldı, aşı tedariğinin hızlandığı Haziran itibarıyla 18 yaşını geçenlere aşı tanımlandı.

Ancak aşı sırası geldiği halde aşı olmayan kişi sayısı yaklaşık 23 milyon.

Peki aşı konusundaki çekinceler neden kaynaklanıyor? Bunun salgına ne gibi etkisi olabilir?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol ile konuştuk.

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Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

BBC
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