Aşı işçinin ayağına gidiyor

- Aşı işçinin ayağına gidiyor OSB'lerde mobil aşı hizmeti başladı Düzce'de 40 bin işçi işyerlerinde aşılanacak Sağlık Bakanı Prof. Dr.

- Aşı işçinin ayağına gidiyor

OSB'lerde mobil aşı hizmeti başladı

Düzce'de 40 bin işçi işyerlerinde aşılanacak

DÜZCE - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını mobil aşı hizmetleri ile işyerlerinde yapılacağını açıklamasının ardından Düzce'de bulunan Organize Sanayi Bölgeleri'nde aşı çalışmaları başlatıldı.

İş kaybının önüne geçmek için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, işçilerin aşılarını fabrikalarında olacağını açıklamasının ardından Düzce'de Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Mobil aşı çalışmalarına başladı. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ve bazı fabrikalarda başlatılan çalışmalar 1 hafta boyunca devam edecek. 1 Hafta boyunca Düzce'de il genelinde 40 bin işçi işyerlerinde aşılacak. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın açıklama yapmasının ardından hızlıca çalışmalarına başlayan ve Düzce'de ki Organize Sanayi Bölgeleri'nde mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına başladığını belirten Halk Sağlığı Başkanlığı'nda görevli Dr. Hüseyin Coşkuner, " Mobil aşı ekiplerimiz ile yaklaşık 1 hafta sürecek bir aşılama programımıza bugün başladık. Organize Sanayi Bölgeleri'nde, fabrikalarımızın toplu işçilerini buralarda mobil aşı hizmetimiz ile aşılıyoruz. Hem aşılamayı özendirmek hem de aşılama hedefine mümkün olduğunda en hızlı bir şekilde ulaşmak için bu şekilde bir çalışmamız var. Bu şekilde hem çalışan kişileri hem de ailelerini korumuş oluyoruz. Bu bizim toplumsal bağışıklığımız için oldukça önemli. Bugün ilk etapta 600 kişi ile çalışmaya başlıyoruz. Yaklaşık 1 haftalık süreç içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"İş kaybımızın önlendi"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından kısa bir süre içerisinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde aşılama çalışmalarının başlatıldığını dile getiren 1. OSB Başkan Yardımcısı Caner Aypar, "Sağolsun Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca'nın açıklama yapmasının ardından hemen Düzce İl Sağlık Müdürlüğü reaksiyon gösterdi. 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne bir mobil tim gönderdi. Bu mobil tim sayesinde hem bizim iş kaybımız önlendi. Hem işçiler daha bilinçli daha kontrol edilebilir bir şekilde aşıya geldiler. Çok büyük zaman kazancımız oldu. Sağ olsunlar devlet çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdi bu konuda" ifadelerinde bulundu.

Düzce Halk Sağlığı Başkanlığı ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan bilgilere göre Düzce'de bulunan 5 Organize sanayi bölgesi ve yüzlerce fabrikada mobil aşılama çalışmaları 1 hafta boyunca devam edecek. Yaklaşık 60 bin işçinin çalıştığı fabrikalarda aşı sırası gelip aşılananların yanı sıra yaklaşık 40 bin işçinin aşılanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş