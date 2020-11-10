Ası Hünel kimdir? Aslı Hünel şarkıları nelerdir? Aslı Hünel babası kimdir? Aslı Hünel abisi kimdir?
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Ası Hünel kimdir? Aslı Hünel şarkıları nelerdir? Aslı Hünel babası kimdir? Aslı Hünel abisi kimdir?

10.11.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:49
Ası Hünel kimdir? Aslı Hünel şarkıları nelerdir? Aslı Hünel babası kimdir? Aslı Hünel abisi kimdir?

Aslı Hünel Türk müziğinde sesiyle odlukça ön plana çıkmış sevieln bir şarkıcı oalrak karşmıza çıkıyor. Peki, Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel şarkıları nelerdir? Aslı Hünel babası kimdir? Aslı Hünel abisi kimdir?

Güçlü sesi ve şarkıları ile pek çok notaya hayat veren başarılı genç ve güzel şarkıcı Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel şarkıları nelerdir? Aslı Hünel babası kimdir? Aslı Hünel abisi kimdir?

Ası Hünel kimdir? Aslı Hünel şarkıları nelerdir? Aslı Hünel babası kimdir? Aslı Hünel abisi kimdir?

ASLI HÜNER KİMDİR?

4 Haziran 1977 İstanbul doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel, Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

DİSKOGRAFİSİ

Stüdyo albümleri

Güneş Doğmuyor (1994)

Duygular (1997)

Kendine İyi Bak (2003)

Dönemem (2006)

Aynalar (2012)

Bambaşka (2019)
Derleme albümleri

Rengarenk (2016)

EP'leri

Aşk'la Yaşayalım (2013)

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