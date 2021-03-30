Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen turizmcilerden tanıtım atağı çağrısı
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Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen turizmcilerden tanıtım atağı çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aşı grubunda öncelikli sıraya dahil edilen turizmcilerden tanıtım atağı çağrısı

Turizm çalışanlarının aşılandığının etkili bir tanıtım kampanyası ile turist gönderme potansiyeli taşıyan ülkelere duyurulması gerektiğine dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Şimdi tam da bunun sırasıdır.

Turizm çalışanlarının aşılandığının etkili bir tanıtım kampanyası ile turist gönderme potansiyeli taşıyan ülkelere duyurulması gerektiğine dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Şimdi tam da bunun sırasıdır. Sadece devletimiz değil, turizm bölgelerindeki tüm dinamikler bu tanıtım atağına destek vermeli, Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul gibi önemli turizm destinasyonlarımızın lobisini yapmalıdır " dedi.

Aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen turizm çalışanlarının aşılanmasına 7 Nisan'da başlanıp sürecin nisan ayında tamamlanacağı açıklandı. Başta turizm sektörü olmak üzere turizm tedarikçisi 50'den fazla sektöre umut ve moral aşılayan bu gelişme, sezon hazırlıklarını hızlandırdı. İş dünyası yetkilileri aşılama çalışmalarının tüm dünyaya duyurulması gerektiğine vurgu yapıp, Nisan ayı boyunca etkili bir tanıtım kampanyası sürdürülmesinin turist sayılarına olumlu yansımaları olacağına dikkat çekti.

"Potansiyel ülkelere duyuralım"

Turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesi için yoğun bir çalışma sürdüren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, geçen hafta yaptıkları 'Turizm çalışanlarının aşılanması için neyi bekliyoruz' çıkışının hemen ardından, aşılamaya 7 Nisan'da başlanacağının açıklanmasının sektöre rahat bir nefes aldırdığını, yetkililere teşekkür ettiklerini belirtti. 1-30 Nisan tarihlerini kapsayan büyük bir tanıtım kampanyası başlatıp Türkiye'deki tüm turizm çalışanlarının aşılandığının turist gönderme potansiyeli taşıyan ülkeler ile paylaşılması gerektiğini söyleyen Başkan Bahar, "Şimdi tam da bunun sırasıdır. Sadece devletimiz değil, turizm bölgelerindeki tüm dinamikler bu tanıtım atağına destek vermeli, Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul gibi önemli turizm destinasyonlarımızın lobisini yapmalıdır. Bu anlamda atılacak her adımın ülkemize döviz, yatırım ve istihdam olarak geri döneceği unutulmamalı, Nisan ayını tramplen olarak görmeli ve turizmde yapacağımız büyük sıçramanın alt yapısını bu bir ay içerisinde oluşturmalıyız" dedi.

"Son viraj"

Artan vaka sayılarına ve tekrar uygulanmaya başlanacak kısıtlamalara da değinen Başkan Bahar, "Bu durumdan yine en çok esnafımız etkilenecektir. Özellikle kafe ve restoranların Ramazan ayı boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet verecek olması yeme-içme sektörüne bir darbe daha vuracaktır. Yaşanan bu olumsuzluklar 31 Mart'ta sona ereceği açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği üzerine bir kez daha düşünmemizi zorunlu hale getirmiştir. Yaz sezonunun başlamasına çok az bir süre kalmıştır, içinde bulunduğumuz zaman dilimi önümüzdeki son keskin virajdır. Devletimizin de desteği ile bu süreci atlatırsak Ramazan Bayramı ile başlayacak turizm hareketliliği ekonomimize, mevsimsel avantaj ise vaka sayılarının hızla düşmesine katkı sağlayacaktır. Kısa Çalışma Ödeneğinin Mayıs ayı sonuna uzatılması, bu son keskin virajda aracın yola tutunmasını sağlayıp, savrulmasını önleyecektir. Ayrıca unutulmamalıdır ki Ramazan ayı paylaşma, darda olana el uzatma ve birlik olma zamanıdır. Böylesine kıymetli bir dönemde hiç kimsenin mağduriyet yaşamamasına özellikle dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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