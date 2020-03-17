Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti.

Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti. Kaynak: Dunya.com