Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı
Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti.
17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com