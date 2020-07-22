Aşı gelişmeleriyle piyasalar yükseldi Küresel piyasalardaki Covid-19 aşısı iyimserliğiyle yaşanan yükselişler kripto para piyasalarına da yansıdı ve Bitcoin 9,350 doları da aştı.

Küresel piyasalardaki Covid-19 aşısı iyimserliğiyle yaşanan yükselişler kripto para piyasalarına da yansıdı ve Bitcoin 9,350 doları da aştı. Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 28'i gerilerken, ilk 10 birim arasında eksiye geçen olmadı.

Genel satış dalgasıyla 50 milyar doların altına çekilen 24 saatlik işlem hacmi yeniden yükselerek 62 milyar doları da aştı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacmine sahip Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.06 artışla 9,356.07 dolara ve piyasa hacmi 172.5 milyar dolara yükseldi.Toplam 5,777 kripto para biriminin işlem gördüğü 23,393 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi, önceki 24 saatlik dilimdeki 49.1 milyar dolardan 62.2 milyar dolara yükseldi; toplam piyasa hacmi de 277.2 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 2.06 artışla 9,356.07 dolar,2.Ethereum yüzde 2.96 artışla 243.84 dolar,3.Tether yüzde 0.16 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.89 artışla 0.19 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.57 artışla 228.34 dolar,6.Bitcoin SV yüzde 3.63 artışla 176.00 dolar,7.Cardano yüzde 2.19 artışla 0.12 dolar,8.Litecoin yüzde 3.53 artışla 43.74 dolar9.Binance Coin yüzde 0.81 artışla 17.68 dolar10.Crypto.com Coin yüzde 1.26 artışla 0.14 dolardan işlem görüyordu.Bitcoin, neredeyse sıfır volatiliteye sahip günler geçirdikten sonra 9.400 dolara yakın düzeylere doğru yükseliyor.Analistlere göre, Bitcoin'in fiyatı 9,400 doları kıramaz ve ardından da 9,200 dolarlık destek seviyesini kaybederse ayı piyasası oluşabilir.

Kaynak: DHA