Son dakika haberi... Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı

02.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:27
Son dakika haberi... Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı

Son dakika haberine göre KÜTAHYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerinin bulunduğu hafif ticari araç, kamyonet ile çarpıştı.

KÜTAHYA'da koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerinin bulunduğu hafif ticari araç, kamyonet ile çarpıştı. Kazada, 4 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kütahya'nın Zafertepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında evlerde aşı çalışması yapan sağlık görevlilerini taşıyan M.D. yönetimindeki 06 CDU 217 plakalı hafif ticari araç, O.A. idaresindeki 06 FT 3106 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bir binanın duvarına çarptı.Kazada sağlık görevlileri U.B., E.A., H.P. ve M.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Son dakika haberi... Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı
Son dakika haberi... Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı
Son dakika haberi... Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Uşak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Aşı çalışması yapan sağlık görevlileri kaza yaptı; 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:27:34. #1.14#
title