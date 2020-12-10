Aşı dosyası: İngiliz hükümeti aşının yan etkilerini yazdı

Tüm dünyada şu anda aşı seferberliği var. ABD, Alman, Rus ve Çin başta olmak üzere pek çok ülke aşı üretiyor.

Tüm dünyada şu anda aşı seferberliği var. ABD, Alman, Rus ve Çin başta olmak üzere pek çok ülke aşı üretiyor. İngiltere Avrupa'da Pfizer/BioNTech'in BNT162b2 aşısıyla kitlesel aşıya başlayan ilk ülke oldu. Peki, aşının yan etkileri neler? Türkiye'de aşıyla ilgili süreçler nasıl işliyor?

Kaynak: DailyMotion.com