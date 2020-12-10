Aşı dosyası: İngiliz hükümeti aşının yan etkilerini yazdı
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Aşı dosyası: İngiliz hükümeti aşının yan etkilerini yazdı

10.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:48

Tüm dünyada şu anda aşı seferberliği var. ABD, Alman, Rus ve Çin başta olmak üzere pek çok ülke aşı üretiyor.

Tüm dünyada şu anda aşı seferberliği var. ABD, Alman, Rus ve Çin başta olmak üzere pek çok ülke aşı üretiyor. İngiltere Avrupa'da Pfizer/BioNTech'in BNT162b2 aşısıyla kitlesel aşıya başlayan ilk ülke oldu. Peki, aşının yan etkileri neler? Türkiye'de aşıyla ilgili süreçler nasıl işliyor?

Aşı dosyası: İngiliz hükümeti aşının yan etkilerini yazdı

Kaynak: DailyMotion.com

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