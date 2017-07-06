Asi'deki Dev Proje Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Türkiye sınırında 88 kilometre yol aldıktan sonra Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni merkez ilçelerden akan evsel atıklardan kaynaklı kirliliği engellemek için yapılan çalışmaların hızla ilerlediğini aktaran Genel Müdürlük, toplamda döşenecek olan 4 bin 493 metre uzunluktaki kanal hattının 2 bin 449 metresinin döşendiğini ve çalışmaların kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Merkez ilçe Defne'ye bağlı Turunçlu'dan ve Antakya'da bulunan Kavaslı Köprüsü'ne kadar Asi yatağı üzerinden döşenecek olan kanal hattının 1200'lük ebattaki borulardan oluştuğunu aktaran İdare, Hayata geçirilen proje sayesinde Asi Nehri'ne kentin iki yakasından dökülen atıksuları bertaraf ederek, kötü kokuların da önüne geçileceğinin altını çizdi.

Evsel atıksuların Turunçlu Mahallesi'ndeki mevcut arıtma tesisine deşarj edecek şekilde çalışmaların yapıldığını belirten HATSU, toplanan atıksuların çevre sakinlerini rahatsız etmeyecek ve koku yapmayacak şekilde arıtılıp temiz halde Asi Nehri'ne deşarj edileceğini kaydetti.

Vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayacak çalışmada 2 paletli ekskavatör, 1 kamyon ve 12 personelin görev yaptığını açıklayan Genel Müdürlük, döşenen boruların Asi'de akan sudan zarar görmemesi için beton gömlek içine alındığını aktardı.

HATSU Genel Müdürlüğü ayrıca, yüzde 99 giderim verimi ile Asi Nehri'ne temiz su deşarj edecek 52 milyon 820 bin 664 TL bedelli Küçükdalyan-Narlıca MBR (Membran Biyoreaktör) Teknolojili Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşa edildiğini hatırlattı.