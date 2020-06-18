Aşı çalışmalarında umutlandıran gelişme: İnsanlar üzerinde denenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aşı çalışmalarında umutlandıran gelişme: İnsanlar üzerinde denenecek

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu yıl kene ısırması sonucu 20'ye yakın ölüme neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü aşısında insan üzerinde denemelere aşamasına gelindiğini açıkladı.

Aşı çalışmalarında umutlandıran gelişme: İnsanlar üzerinde denenecek
18.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:45

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bu yıl kene ısırması sonucu 20'ye yakın ölüme neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü aşısında insan üzerinde denemelere aşamasına gelindiğini açıkladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve KKKA aşısı üzerinde proje yürüten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Nazif Elaldı KKKA hastalığına karşı geliştirilen aşı ve diğer konulara ilişkin açıklamalarda bulundular. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim ve Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da basın açıklamasında yer aldı.

MAYMUNLAR ÜZERİNDE DENENDİ, İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

Prof. Dr. Nazif Elaldı, 11 farklı ülkeden 13 merkezin KKKA aşısı üzerinde otak bir çalışma yürüttüğünü belirtip, "2017 yılında uluslararası birkaç proje ile kurulan laboratuvarda uluslararası aşı çalışmalarına da destek veriyoruz. Bağışık sistemleri üzerinde çalışan İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye gibi bu konuda uzmanlaşmış ve gelişmiş ülkelerin olduğu 11 farklı ülkeden 13 merkezin yer aldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de var. Aşımız geçen yıl geliştirildi. Geliştirilen aşı Amerika'da maymunlar üzerinde kullanıldı ve yüksek oranda koruma sağlandı. Bu sene İsveç'te Faz1 aşısı yapılacak. 20 gönüllü kişi üzerinde bu aşı uygulanacak ve etkisi değerlendirilecek. Bu aşının deneysel çalışmaları bitti." dedi.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elaldı aşı üzerindeki çalışmalarının Cumhuriyet üniversitesinde de devam ettiğini belirtip, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Araştırma Merkezimizde bulunan laboratuvarlarımızda uluslararası 3 tane projemiz çalışılmaktadır. Geliştirmeler ve Klinik çalışmalarında yapıldığı merkezimizde aşı üretme çalışmaları uluslararası projeler ile sürmektedir." ifadelerini kullandı.

TESTLER SİVAS'TA YAPILABİLİR

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız aşı testlerinin Sivas'ta gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi köklü bir üniversite olma özelliği taşıyor. Hem bölgede hem de ülkemizde önemli bir üniversiteyiz. İlk olarak Tokat ilimizde görülen KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığında şu ana kadar Üniversitemize çok sayıda vaka geldi. Bu vakalar ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve böylelikle KKKA hastalığında ülkemizde önemli bir yere sahibiz. Prof. Dr. Nazif Elaldı hocamız önderliğinde aşı çalışmalarımızı 2017 yılında başlatmıştık ve bu aşı çalışmalarında çok önemli noktalara geldik. Klinik çalışmaları tamamlandı. İnsanlar üzerinde denenmeye başlayacak. 20 gönüllü kişi üzerinde uygulanacak olan Faz1 aşısından sonuçlar elde edilecek. Uluslararası olan bu çalışmanın denemesinin ise Prof. Dr. Nazif Elaldı hocamızın uluslararası girişimleri ile önümüzdeki aylarda ilimizde gerçekleşmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

126 HASTA 98 POZİTİF VAKA 8 ÖLÜM

Yıldız, 2020 yılında Sivas'ta 126 hastanın 98'inde KKKA'nin pozitif çıktığını 8 hastanın ise vefat ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bizler göreve geldiğimizde buradaki laboratuvarlarımızı geliştirme sözü vermiştik. KKKA bu bölgede fazla. Bu konuda tecrübeliyiz. Aşıdan da iyi sonuçlar bekliyoruz. 2019 yılında 203 vaka gelmişti 122 kişisi pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. Bunların 15 tanesi vefat etti. 2020 yılında ise 126 hasta geldi, bunların 98 tanesi pozitif. Vefat edenlerin sayısı ise 8 kişi. Bunların 7 tanesi Üniversite Hastanemizde, bir tanesi ise Numune Hastanesinde vefat etmiştir. Ben çalışmalarda emeği geçen değerli hocalarıma teşekkür ediyorum."

(Onur Erden - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Kemal Sunal Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Caner Erkin Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Aşı çalışmalarında umutlandıran gelişme: İnsanlar üzerinde denenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:45:51. #1.15#
title