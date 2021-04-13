Aşı çalışmalarına 50 araçlık filo desteği
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Aşı çalışmalarına 50 araçlık filo desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aşı çalışmalarına 50 araçlık filo desteği

Çorum Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarında kullanılması için sürücüsüyle birlikte 50 aracı, sağlık personelinin hizmetine sundu.

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Çorum Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmalarında kullanılması için sürücüsüyle birlikte 50 aracı, sağlık personelinin hizmetine sundu.

Çorum Belediyesi, bünyesindeki hizmet araçları ile kiraladığı ticari taksilerden oluşan 50 araçlık filoyu, sürücüleriyle İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti. Filyasyon için görevlendirilen ticari taksiler aşı çalışmalarına katılan sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlıyor.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, belediye olarak korona virüs vakasının ilk görüldüğü günden itibaren çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, bu süreçte sağlık çalışanlarına her alanda destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Korona virüs vakalarında ikinci dalganın yaşandığı Aralık ayında Çorum Belediyesi olarak İl Sağlık müdürlüğü ile bir projeye imza attıklarını kaydeden Çöplü, "Vardiya şeklinde çalışabilecek günlük 50 tane taksici esnafımızı filyasyon ekiplerinin ulaşımlarının sağlanması noktasında görevlendirmiştik. Yılbaşından itibaren de vatandaşlarımızın aşılanması çalışmaları başladı. Bizim filyasyon ekiplerinde görevlendirdiğimiz taksici esnaflarımızı aşı çalışmalarında görevlendirdik. İnşallah bugünleri kısa sürede atlatacağız. Aşılama çalışmalarının yayılmasıyla birlikte bu virüsten kurtulacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış da, araç desteğinden dolayı Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının bir taraftan filyasyon hizmetine devam ederken bir yandan da aşı çalışmalarını yürüttüğüne dikkat çeken Barış, "Ticari araçları şu anda vatandaşların aşılama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Sağlık çalışanlarına verdiği destekten dolayı Çorum Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. - ÇORUM

Aşı çalışmalarına 50 araçlık filo desteği
Aşı çalışmalarına 50 araçlık filo desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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