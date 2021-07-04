Aşı Çadırını Ziyaret Ettik
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Aşı Çadırını Ziyaret Ettik

Aşı Çadırını Ziyaret Ettik
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali İlhami AKTAŞ, vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek ve kolayca aşı olmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iskele meydanında kurulan Covid-19 Aşı çadırını ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek ve kolayca aşı olmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iskele meydanında kurulan Covid-19 Aşı çadırını ziyaret etti. Aşı çadırında görev yapan sağlık çalışanlarına, görevlerinde başarılar dileyen Vali İlhami AKTAŞ, İskele Meydanında kurulan Covid-19 Aşı Uygulama Noktasında devam eden aşılama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, "pandeminin daha bitmediğini, devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlığı için yanında olduğunu ifade ederek, aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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