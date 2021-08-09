Aşı çadırında yoğunluk
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Aşı çadırında yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Sağlık

Aşı çadırında yoğunluk Muş'ta kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçiş için aşı seferberliği Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan aşı çadırına vatandaşlar akın etti.

Aşı çadırında yoğunluk

Muş'ta kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçiş için aşı seferberliği

MUŞ - Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan aşı çadırına vatandaşlar akın etti.

Muş Valiliği önünde vatandaşların koronavirüs aşılarını yaptırması için kurulan aşı çadırında yoğunluk yaşanıyor. En düşük aşılama oranına sahip iller arasında çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride bulunan Muş'ta, yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçmek için yoğun çaba harcanıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında hastanelerde, sağlık ocaklarında, evlerde, köylerde, yaylalarda, tarlalarda ve çadır gibi birçok alanda aşı savaşı veren sağlık ekipleri, bağışıklığın artırılması için aralıksız çalışıyor. Bir, iki ve üçüncü doz aşılarını olmak için çadıra gelen vatandaşlar, ön kayıt işlemlerinin ardından sıra sorunu yaşamadan hizmet alıyor. Üçüncü doz korona virüs aşısını yapmak için çadıra geldiğini ifade eden vatandaşlardan Hakim Yılmaz, "Aşıya geldim. Yoğunluk var o yüzden sıramızı bekliyoruz. 3. aşı iyi diye aşımızı olacağız. Gençlerinde, herkesin de aşı olmasını istiyorum. dedi.

Tedirginliği olduğu için bir türlü aşıya yanaşmadığını belirten vatandaşlardan Hamdullah Özcan da, "40 yaşındayım. Aşım gelmişti ama korktuğum için aşı olamadım. Ama şu anda o ön yargımı yıktıkları için gelip aşımı yaptım" ifadelerini kullandı.

2. doz aşı yapmak için geldiğini kaydeden vatandaşlardan Medeni Kurtoğlu ise "Birinci doz aşımı yaptım. İkinci doz için buradayım. Bütün ailem aşılarını oldu. Memnunuz aşıdan. Herkesin aşı yapmasını istiyoruz. Hastalığın ortadan kalkması için bu aşıyı yapıyoruz. Toplumsal bağışıklığın artması için aşıyı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Aşı çadırında yoğunluk
Aşı çadırında yoğunluk
Aşı çadırında yoğunluk
Aşı çadırında yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu

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